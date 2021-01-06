محافظ المنوفية يسلم 40 قرض حسن لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة

المنوفية - محمود شاكر

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، 40 قرض حسن على أصحاب الحرف اليدوية والمهن والمشروعات المتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق بين إحدى الجمعيات الخيرية وأحد البنوك القومية المصرية.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على دعم المشروعات والصناعات اليدوية وأصحاب الحرف للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من محدودى الدخل لخلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أوضح مدير الجمعية أنه خلال عام 2020 تم توزيع 180 قرض حسن على الحالات الأكثر احتياجاً بقيمة إجمالية مليون و260 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفاً بأن الجمعية قامت بتوزيع 10 منافذ لبيع المواد الغذائية" كشك"، فضلا عن تزويده بالبضائع" مواد غذائية" و ثلاجة ديب فريزر بتكلفة 210 آلاف، مؤكداً أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأعرب أصحاب المشروعات عن سعادتهم باهتمام محافظ المنوفية بالفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل لتوفير حياة كريمة وآمنة وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والاقتصادية .

فيما أشاد محافظ المنوفية بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذى يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى خدمة المجتمع.