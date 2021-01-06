اليوم السابع
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محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:34 م
محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد الميلاد المجيد محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بقداس عيد الميلاد
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء فخر الدين العربى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مضيفا أن شعب مصر نسيج واحد.

من جانبه، وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد 2

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد
 
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد 3
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد
 
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة باحتفالت عيد الميلاد

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