محافظ الغربية يعلن نقل 5798 طنا من المخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أنه تم نقل 5798 طنا من المخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات، وذلك فى أول 10 أيام من عمل أسطول نقل المخلفات، حيث تم نقل 350 طن قمامة من طنطا "مصنع دفرة"، 342 طنا من مركز ومدينة زفتى، 571 طنا من مركز ومدينة كفر الزيات، 214 طنا من مركز ومدينة سمنود، 280 طنا من مركز ومدينة قطور، 568 طنا من مركز ومدينة المحلة الكبرى، 165 طنا من مركز ومدينة بسيون و126 طنا من مركز ومدينة السنطة.

وأوضح محافظ الغربية، أن الأسطول يعمل من خلال جدول زمنى محدد بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنعى دفرة والمحلة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين بمشاركة " 30 سيارة قلاب سعة 20 طنا، 10 سيارات قلاب سعة 40 طنا و8 سيارات مكبس سعة 40 طنا" هى قوة الأسطول.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الأسطول سيزيد من العمر الافتراضى للمعدات وسيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنوياً فى استهلاك السولار، بالإضافة إلى تقليل التراكمات فى النقاط الوسيطة وبمصنعى التدوير فى المحلة ودفرة.