محافظ الشرقية ومساعد وزير الزراعة يبحثان إجراءات تطوير مراكز تجميع الألبان

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لبحث ومناقشة إجراءات تطوير مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية المحددة، وللمساهمة فى زيادة الإنتاجية، وذلك فى حضور المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة والدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ، أن الشرقية تُعد محافظة زراعية وتضم ثروة حيوانية داجنة ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع فى إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً باتجاه وزارة الزراعة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للإستهلاك الطازج أو التصنيع و الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية والقياسية.

وخلال اللقاء أوضح اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل نقطة إنطلاق للحفاظ على صحة المواطن، وكذلك الحصول على ألبان خالية من الأضرار ومسببات الأمراض وعالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع المربين والمزارعيين على الاستفادة من القروض المقدمة بفائدة 5% للبدء فوراً فى تطوير مراكز تجميع الألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

بينما أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية بالتعاون مع مديرية الزراعة قامت بالانتهاء من حصر الثروة الحيوانية والداجنة، وجار التنسيق والعمل لتطوير مراكز تجميع الألبان والاستفادة من القروض البنكية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على 16 طلب مقدم للبدء فى أعمال التطوير طبقاً للمواصفات القياسية ولمواكبة المعايير الدولية للحصول على ألبان عالية الجودة مع ومرعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.