محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الإستراتيجى لمدينة محلة دمنة

الدقهلية - شريف الديب

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم المخطط الاستراتيجى لمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية ، وقال المحافظ أن هذا هو أول مخطط استراتيجى لمحلة دمنة ، بعد أن تحولت من قرية إلى مدينة فى عام 2009 ، ويستهدف التيسير على المواطنين للحصول على تراخيص البناء والعمل فى تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة .

وأضاف المحافظ ، بأنه قريبا سيتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمدينة جمصة ، وأيضا باقى قرى مركز المنصورة ، كما أضاف بأنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الجهات المختصة لإعداد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لباقى مدن وقرى المحافظة .

موضحا أن إجمالى ماتم اعتمادة من كافة المخططات ( استراتيجية - تفصيلية - ومعدلة ) بلغ 88 مخططا على مستوى المحافظة ، وقال أن ذلك يأتى فى إطار العمل المستمر والجهود التى تبذلها محافظة الدقهلية من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة ، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، بهدف الانتهاء من كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والاحوزة العمرانية على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل الجاد لايجاد الحلول لجميع مشكلات المواطنين .

وأكد محافظ الدقهلية أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق ( سكنية ، وسكنية مختلط والخدمية) وكذا عروض الشوارع الرئيسية والفرعية ، وأضاف محافظ الدقهلية ، أن الإنتهاء من كافة المخططات يستهدف التيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء .

وأوضح المحافظ ، أن المخطط يساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدوله المصرية 2030.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة ، أن العمل متواصل من أجل الانتهاء من كافة المخططات وذلك وفقا لتعليمات السيد المحافظ للتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم بنطاق المحافظة.