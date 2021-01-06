محافظ أسيوط يتابع ميدانيا تطبيق الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية ، جهود الأجهزة والجهات المعنية فى تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بوسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق ، وكذا داخل المصالح الحكومية والخاصة ، وذلك فى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية ، مع إلزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذى يضمن كافة التدابير الإحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال جولته للمرور الميدانى على مخازن الأدوية وبعض المرافق بنطاق حى شرق أسيوط ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقام محافظ أسيوط خلال الجولة باستيقاف مواطنان على دراجة بخارية بشارع الجمهورية بحى شرق لا يرتديان الكمامة الواقية ، وتم إحالتهم إلى قسم شرطة ثان أسيوط لتحرير محضر بالمخالفة وتطبيق الغرامة الفورية عليهم ، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين ليس تغريمهم فحسب ولكن حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وصحة المحيطين ، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء بكل حزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتفعيل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



محافظ أسيوط يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات

جانب من جولة محافظ اسيوط