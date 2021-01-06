محافظ أسوان يفتتح مشروع إحلال وتجديد "كهرباء فريال" بتكلفة 35 مليون جنيه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم الأربعاء، مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بجهد 11 ك . ف ، وذلك بحضور المهندس سامى أبو ورده رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، حيث دعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع بأعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التى تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه على مدار ألـ 6 سنوات.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر لتقديم أوجه الدعم المختلفة للنهوض بهذا القطاع الحيوى داخل كافة أنحاء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليعم الخير والنماء من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصرنا الحبيبة والتى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان لتشهد عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء يوماً بعد يوم ملحمة وطنية من التنمية والرخاء، مؤكداً على أن مشروع إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال سيساهم بشكل مباشر فى تقديم خدمة كهربائية مستدامة بالمناطق المستهدفة بما يحقق بدوره التوازن فى الطلب على الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه أوضح المهندس سامى أبو ورده بأن لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج ، ويتم تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل، فيما يتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية، مؤكداً بأن ذلك سيساهم فى تحسين الجهود وضمان إستمرارية التغذية الكهربائية، وكذا عمل تغذية بديلة وتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة وهى السنترال وكتراكت 1ومستشفى أسوان العسكرى ومرشح جبل تقوق وإيزيس 2، بجانب التلغراف وكتراكت 2 والمتحف النوبى وإيزيس 1 وجزيرة الغرب والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمة ورافع مياه فريال وجزيرة إيزيس والإذاعة والتليفزيون والمرشح القديم.



ازاحة الستار

محافظ أسوان يفتتح مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال



جانب من الجولة التفقدية



شرح حول مكونات المشروع