اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 10:53 م
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متظاهرون ينزلون العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس.. فيديو وصور

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:43 م
متظاهرون ينزلون العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس.. فيديو وصور إسقاط العلم الأمريكى
كتب محمد جمال

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قام متظاهرون بإنزال العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس، ونشرت شبكة العربية فيديو يوضح حالة من الفوضى بمحيط مبنى الكونجرس.

 


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