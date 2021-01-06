متظاهرون ينزلون العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس.. فيديو وصور

قام متظاهرون بإنزال العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس، ونشرت شبكة العربية فيديو يوضح حالة من الفوضى بمحيط مبنى الكونجرس.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وأفادت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب بعد اقتحام عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.







