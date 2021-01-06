متظاهرون ينزلون العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس.. فيديو وصور

قام متظاهرون بإنزال العلم الأمريكى من فوق مقر الكونجرس، ونشرت شبكة العربية فيديو يوضح حالة من الفوضى بمحيط مبنى الكونجرس.
متظاهرون ينزلون العلم الأميركي من فوق مقر الكونغرس— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021
تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/9eZKex3y13
وقالت شبكة سي.إن.إن الأمريكية إن امرأة أصيبت بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى، وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب ميتش ماكونيل، إن الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف، وأضاف: سمعت إطلاق النار قبل نحو ربع ساعة.
واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وأفادت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب بعد اقتحام عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة