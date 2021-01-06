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مايك بنس يصل جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونجرس

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:09 م
مايك بنس يصل جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونجرس مايك بنس
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، دخول مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية بالكونجرس.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

 

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.


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أمريكا

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