مايك بنس: قمنا بتطوير لقاح آمن وفعال خلال وقت قياسى والشفاء فى الطريق

كتب محمد شعلان

أكد مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن إدارة ترامب أشرفت على تطوير لقاحات كورونا في وقت قياسى وقامت بتوزيع على مواطنى الولايات المتحدة، مفيدا باجتماعه اليوم، مع فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا، وغرد مايك بنس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا، "تجتمع فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا اليوم حيث نواصل العمل عن كثب مع الولايات وتقديم لقاحات فيروس كورونا إلى ملايين الأمريكيين".



مايك بنس على تويتر

وامتدح مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنجازات ترامب فيما يتعلق بتطوير وتوزيع لقاحات كورونا، قائلا، "قمنا بتطوير لقاح آمن وفعال في وقت قياسي. الأمل والشفاء في الطريق".

كان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد أن بايدن يلعب بالسياسة فى أزمة توزيع لقاحات كورونا، واستعان بنس بتصريح لبايدن يتهم فيه إدارة ترامب بأنها تتخلف كثيرًا في توزيع لقاح كورونا، ورد برسالة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "تسير عملية Warp Speed ​​على المسار الصحيح لتوزيع 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا".

وأضاف مايك بنس، نائب الرئيس ترامب، "تم تطعيم الملايين من الأمريكيين ونحن نعمل مع الدول كل يوم لتلقيح ملايين آخرين، هذا ليس وقت ممارسة السياسة".

وقال مايك بنس، "أجرينا مكالمة مع حكام أمريكا لمناقشة اللقاحات واليقظة وجهودنا المستمرة لتلبية احتياجات الولايات والمستشفيات.. في إطار عملية Warp Speed​​، نحن في طريقنا لتحصين 20 مليونًا قبل نهاية السنة. نحن في بداية نهاية جائحة فيروس كورونا".

وأكد مايك بنس ، أن تطوير وتصنيع اللقاحات يستغرق مدة تصل إلى 12 عاما ولكنهم فعلوا انجاز لتصنيع لقاح كورونا من 8 إلى 12 شهر فقط، وغرد بنس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "عادةً ما يستغرق تطوير اللقاح وتصنيعه من 8 إلى 12 عامًا ، ولكن في إطار عملية Warp Speed ​​، قمنا بذلك فى 8-12 شهرًا".