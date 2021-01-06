ليبيا تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

كتب : أحمد جمعة

أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 1191 مصابا، فى حين توفى 10 آخرين.

وأكد المركز الوطنى فى ليبيا اليوم الأربعاء، أنه تسلم 3069 عينة موزعة بين المختبر المرجعى لصحة المجتمع طرابلس ويبلغ عددها 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 800 عينة، ومختبر فرع المركز الوطنى مصراتة 196 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 83 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 54 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 126 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 224 عينة.

كما تسلم مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 20 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 21 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 210 عينات، ومختبر المعهد القومى لعلاج الأورام صبراتة 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 83 عينة.

وبذلك وصل إجمالى الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 102 ألف و880 حالة، منها 23 ألفا و899 نشطة، و77 ألفا و435 متعاف، في حين توفي 1546 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.