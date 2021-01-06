اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 09:00 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:23 ص
كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

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سجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 65,818 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة الكوري تسجيل 20 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1,027 وفاة.


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فيروس كورونا

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