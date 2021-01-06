كنائس الغردقة آمنة وجاهزة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.. فيديو

وغيرت الأجهزة الأمنية مسار الطريق المؤدى أمام الكنيسة في اتجاه ميدان شكسبير ليمر أمام محكمة البحر الأحمر بعد غلق شارع الكنيسة الرئيسي، فيها شهد محيط الكنيسة انتشارا كبيرا لرجال الأمن وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة.

وبالنسبة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم تطهير ورش الكنيسة وجميع أركانها كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، كما أكدت الكنيسة عدم قبول التهانى داخل الكنيسة من المواطنين والمسئولين كإجراء احترازى من فيروس كورونا.

وأكد القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة والإعلام بكنيسة بمطرانية البحر الأحمر، أنه سيتم إقامة قداسين للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الساعة الخامسة مساء اليوم على القداس الثاني في الثامنة مساء.