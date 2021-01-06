كنائس الغردقة آمنة وجاهزة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.. فيديو

استعدت كنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، لإقامة قداس عيد الميلاد، وسط تشديدات أمنية واحترازية مشددة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية جميع الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى الكنيسة كأجراء احترازى.
وغيرت الأجهزة الأمنية مسار الطريق المؤدى أمام الكنيسة في اتجاه ميدان شكسبير ليمر أمام محكمة البحر الأحمر بعد غلق شارع الكنيسة الرئيسي، فيها شهد محيط الكنيسة انتشارا كبيرا لرجال الأمن وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة.
وبالنسبة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم تطهير ورش الكنيسة وجميع أركانها كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، كما أكدت الكنيسة عدم قبول التهانى داخل الكنيسة من المواطنين والمسئولين كإجراء احترازى من فيروس كورونا.
وأكد القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة والإعلام بكنيسة بمطرانية البحر الأحمر، أنه سيتم إقامة قداسين للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الساعة الخامسة مساء اليوم على القداس الثاني في الثامنة مساء.
وأوضح أنه تم تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح لنسبة 25% فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدى وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.
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