كاميرا مراقبة تسجل بطولة سيدة أنقذت جيرانها من حريق بمنزل.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل في ولاية أريزونا، موقف بطولي قامت به سيدة أربعنية تسبب في إنقاذ جيرانها من حريق شب بمنزلهم، وهرعت السيدة وتدعى كارولين بوليش لكى تقرع على باب جيرانها بقوة حتى يستيقظوا بعد أن شاهدت ألسنة النيران تخرج من منزلهم، ثم أبلغت رجال الإطفاء للتدخل سريعا ومساعدتها فى انقاذ الأسرة من الحريق.



السيدة بطلة الواقعة

وعبرت كارولين بوليش، في تصريحات لشبكة CNN، عن سعادتها لقدرتها على إنقاذ جيرانها من الحادث، قائلة: "قيامى بإنقاذ الأرواح ليست المرة الأولى ولقد كنت ممرضة لمدة 40 عاما، وأمل أن أكون دائما قد فعلت الخير للجميع"، مؤكدة أنها بمجرد أن رأت النتيجة فعليا وشاهدت جيرانها وأطفالهم أحياء وبصحة جيدة وموجودين لا تطلب شيء آخر طالما الأطفال بخير".



الأسرة بعد إنقاذها من الحريق

وكان يقطن داخل المنزل أسرة من 6 أفراد هم نيكول سالفادو وزوجها ديفيد وأطفالهم الأربعة، وقالت نيكول سالفادو: "كنا جميعا نائمين ولم نسمع أي شيء ولم نشم أى شيء، ولم تكف جارتنا عن المحاولة حتى تأكدت من خروجنا من المنزل".

وتابعت: "رجال الإطفاء أخبرونا أنه لو مرت 5 دقائق أخرى لكان سقف المنزل سقط علينا فى المنزل وكنا سنستنشق كل هذا الدخان ولن نستيقظ".



السيدة تقرع الباب

وفى واقعة مشابهة، وثقت كاميرا مراقبة فى أحد شوارع مقاطعة شنشى الصينية موقف لشاب صينى أقبل على تنفيذ عملية انقاذ فى مطعم بمقاطعة شنشى بشجاعة بالغة، حيث أظهرت الكاميرات داخل المطعم لحظة اندلاع حريق فى الطابق الأول من مطعم وجبات سريعة، وفور صعود الدخان من المطبخ هرع الزبائن هربا من على الطاولات للخروج إلى الشارع خوفا من الإصابة.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN فيديو للشاب وهو يمر أمام المطعم ويشاهد الحريق والزبائن تهرب، إلا أنه ركض باتجاه المطعم لمحاولة إخماد الحريق قبل حدوث كارثة، وبعد أن وجد مطفأة حريق فى الطابق الثانى عاد إلى الطابق الأول لإخماد الحريق، حيث استغرقت عملية إطفاء الحريق أقل من دقيقتين.