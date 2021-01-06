قساوسة بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد وسط إجراءات الوقاية من كورونا.. صور

بورسعيد محمد فرج

أدت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد بدون حضور شعبي من المواطنين مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الإجراءات احترازية المشددة لمواجهة انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.



واقتصرت الصلوات بكنائس بورسعيد على مجمع أباء كل كنيسة، وشاركهم عدد محدود من الشمامسة ما بين اثنين إلى عشرين شماس فقط، وذلك على حسب التنظيمات الداخلية لكل كنيسة بالمحافظة وشهدت الصلوات الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجميع، وقد ارتدى كل القساوسة والشمامسة الكمامات، وجرى تعقيم الكنائس جميع قبل أداء الصلوات .

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أنه لم يشارك في الصلوات في أي كنيسة من كنائس بورسعيد المواطنين، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني .

وأضاف "بدأت الصلوات في تمام الساعة 6 مساء، واستمرت حتى الساعة 11 مساء، موجها الشكر باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس للجهات الأمنية والمرورية على بذل قصارى جهدهم لتأمين مداخل ومخارج كافة الكنائس خلال إقامة القداس، "سوف يتابع كل المسيحين ببورسعيد قداس العيد من خلال البث المباشر على موقع كل كنيسة"

وأكد القس أرميا، أن غدا الخميس والموافق 7 يناير وهو يوم العيد ستكون جميع كنائس بورسعيد مغلقة ولن يكون في أي كنيسة أي احتفالات أو أنشطة مثل كل عام، ولن يتم السماح بأي تجمعات غدا أيضا بالكنائس .

جدير بالذكر أن الأنبا تادرس مطران بورسعيد سوف يقيم قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وقد أرسل التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يعم الخير على العالم بأكمله، وأن تنزاح ازمة الكورونا قريبا وأن يحمى الله مصر.