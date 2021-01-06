قادة فى الحزب الجمهورى يدعون ترامب لإدانة ما يجرى بالكونجرس

كتب أحمد عرفة

دعا قادة فى الحزب الجمهورى وأعضاء سابقون فى إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإدانة ما يجرى فى مبنى الكونجرس بشكل عاجل من أجل مستقبل البلاد ووحدتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ساحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.