فقيه وجوتيريش فى جلسة لمجلس الأمن لمناقشة السلام والأمن الدوليين اليوم

كتبت - هند المغربي

ينظم مجلس الامن الدولى جلسة اليوم، الأربعاء، لمناقشة التحديات التي تواجه صون السلام والأمن الدوليين ويقدم الإحاطة بجلسة المجلس كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد ورئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف.

ووفقا لتقرير المجلس لا يزال صون السلام والأمن الدوليين يواجه تحديات كبيرة ، حيث لا يزال من الصعب تحقيق السلام الدائم والأمن المستدام في أجزاء كثيرة من العالم ، ولا سيما في السياقات الهشة في القارة الأفريقية ، حيث توجد مجموعة متنوعة من الأمن ، والاجتماعية الاقتصادية ، والسياسية والبيئية. أدت الضغوط إلى وضع السكان تحت ضغط كبير ، مما أدى إلى خطر اندلاع أعمال عنف ونزاع.

وأضاف التقرير انه ستكون المناقشة المفتوحة فرصة لمناقشة كيف يمكن لقضايا الهشاشة غير المعالجة ، ولا سيما في أفريقيا ، أن تؤدي إلى اندلاع دورات جديدة من العنف ، وتؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة وإطالة أمدها ، وتصبح محركات لعدم الاستقرار الإقليمي من خلال تأثيرها غير المباشر.

يمكن أن توفر المناقشة نظرة ثاقبة حول أفضل السبل التي يمكن للمجلس أن يدمج بها تحليل التفاعل بين الهشاشة والصراع في معالجة السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل وكيف يمكن للجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية أن تستنير هذا التفاعل بشكل أفضل.