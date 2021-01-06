غلق 2011 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق 1437 منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق 416 محلا، و66 سوقا، و138 ومطعما، و227 مقهى، و227 ورشة و363 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع 574 مركزاً للدروس الخصوصية خلال أسبوعين، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم .

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب.

في سياق آخر تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات وفريق طبي وفني مستشفى صدر المحلة، ومستشفى حميات المحلة؛ مستشفي المحلة العام لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ومتابعة كفاءة تنكات الأكسجين وتوريد الشركات للمستشفيات

كما شدد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وخلال جولته قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة وتغيير العوازل المكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة، كما تم صيانة 25 كشاف بأعمدة الإنارة بقرية عزبة الإصلاح التابعة لقرية ميت عساس بمركز سمنود، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بالجعفرية.