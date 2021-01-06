اليوم السابع
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غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:13 م
غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية قررت إغلاق 10 مساجد على مستوي الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، وأصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتحنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا علي أن فطاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق.
 
وتابع "بدران"، أكدنا مرارًا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة". 
 
وقال الشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد المحافظة حيث تم التأكيد على تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد كذلك وجود مفتش لمتابعة الإجراءات الاحترازية.
 
 
 

 


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