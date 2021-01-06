غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، وأصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتحنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا علي أن فطاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق.

وتابع "بدران"، أكدنا مرارًا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة".

وقال الشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد المحافظة حيث تم التأكيد على تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد كذلك وجود مفتش لمتابعة الإجراءات الاحترازية.