غانا تبدأ العمل بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

أكرا /أ ش أ/

أعلن رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، بداية العمل مع الدول الأفريقية الأخرى، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واعتبر الرئيس الغانى - فى كلمه له اليوم خلال منتدى الأعمال الخاص بترتيبات تنفيذ الاتفاقية- أن بدء التجارة فى ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف التكامل القاري.

وقال إن الاتفاقية خطوة محورية لخلق فرص العمل والتصنيع والتنمية المستدامة لشباب غانا، مضيفًا أن الحكومة ستضمن استفادة الشركات الوطنية من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكد أن رواد الأعمال والمصنعين الغانيين يمكنهم البدء فى تجارة وتصدير البضائع إلى البلدان التى وقعت وصدقت على الاتفاقية، والتى انطلقت فى 1 يناير 2021.

وفى إشارة إلى عدة أسباب لنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، قال الرئيس أكوفو-أدو إن سوقًا أفريقية واحدة ستضمن زيادة التجارة البينية الإفريقية بما يصل إلى 35 مليار دولار سنويًا، من خلال تسخير القوة الشرائية لسكان القارة البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.

وذكر أن الاتفاقية ستفتح وتحول الموارد الهائلة للقارة من خلال القيمة المضافة للمنتجات، وزيادة عائدات الصادرات فى إفريقيا وتعزيز سلسلة القيمة الإقليمية، فضلاً عن خلق فرص عمل ضخمة للشباب فى القارة.

وقال إن استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص لتعزيز الصادرات إلى الدول الأفريقية الأخرى، تدعم خطط عمل غانا لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وقادت غانا تسريع تنفيذ جهود التكامل القارى الأفريقي، وتستضيف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى أكرا من قبل الاتحاد الأفريقي.

وبدأ التداول رسميًا يوم الجمعة 1 يناير 2021، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى تتمثل أهدافها الرئيسية فى إنشاء سوق قارية مشتركة تسهل حركة السلع والخدمات والأشخاص وتعزز التنمية الصناعية والنمو الاجتماعى والاقتصادى المستدام والشامل فى إفريقيا.