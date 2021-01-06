عشرة من مرشحى الرئاسة فى أفريقيا الوسطى يطالبون بإعادة الانتخابات

دعا عشرة مرشحين خسروا في انتخابات الرئاسة بأفريقيا الوسطى في بيان مشترك إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 ديسمبر كانون الأول وإعادته من جديد، وعزوا ذلك إلى مخالفات وضعف الإقبال على التصويت.

وأعلنت اللجنة الانتخابية يوم الاثنين فوز الرئيس فوستان آركانج تواديرا في السباق مشيرة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 76 بالمئة بالرغم من هجوم جماعات متمردة تسعى لعرقلة الاقتراع.

لكن عشرة من بين 17 مرشحا في المجمل رفضوا النتيجة قائلين إن نسبة إقبال الناخبين المسجلين بلغت 37 بالمئة فقط وإن انعدام الأمن أعاق الحملات الانتخابية وعملية التصويت.

وقالوا في البيان الصادر مساء أمس الثلاثاء "نطالب ببساطة بإلغاء وإعادة الانتخابات".