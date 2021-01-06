اليوم السابع
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صور.. مصرع سيدة وإصابة 18 آخرين بسبب اندلاع حريق بدار للمسنين فى إسبانيا

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:15 م
صور.. مصرع سيدة وإصابة 18 آخرين بسبب اندلاع حريق بدار للمسنين فى إسبانيا أحد رجال الاطفاء داخل دار الرعاية
كتب وكالات

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لقيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 89 عاما مصرعها وأصيب 18 آخرون من كبار السن بجروح متفاوتة الخطورة جراء حريق اندلع فى إحدى دور رعاية المسنين بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا، بحسب صور بثتها وكالة رويترز .

 

وقالت مصالح الطوارئ بالمدينة إن حريقا اندلع فى دار لرعاية المسنين بإشبيلية تسبب فى مقتل امرأة تبلغ من العمر 89 عاما بينما تم نقل 18 من النزلاء إلى المستشفيات لتلقى العلاجات خمسة منهم أصيبوا بحروق بليغة .

 

وحسب نفس المصدر فقد اندلع الحريق فى الطابق الثانى من هذه الدار المخصصة لرعاية المسنين لأسباب لا تزال مجهولة قبل أن ينتقل الدخان إلى الطابق العلوى مما عقد جهود رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق وإنقاذ النزلاء مشيرا إلى أن 170 من رجال الإنقاذ والأطباء وقوات الأمن ساهموا فى عمليات الإنقاذ وإجلاء النزلاء من هذه الدار ونقلهم إلى المستشفيات .

 

وتم نقل المقيمين من كبار السن والبالغ عددهم 78 شخصا إلى مركز رياضى محلى حيث تم فحصهم من قبل الأطباء قبل أن يتم إيواؤهم فى مسكنين آخرين لرعاية المسنين، وحسب السلطات المحلية فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق .

أحد رجال الاطفاء داخل دار الرعاية
أحد رجال الاطفاء داخل دار الرعاية

 

إقامة النزلاء فى مركز رياضى
إقامة النزلاء فى مركز رياضى

 

محاولات السيطرة على الحريق
محاولات السيطرة على الحريق

 

نقل نزلاء دار الرعاية عبر القطار
نقل نزلاء دار الرعاية عبر القطار

 


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