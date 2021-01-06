شبورة مائية كثيفة على الطرق بالمنيا .. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا منذ الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة ، على الطرق السريعة والفرعية ، والتى تسببت فى إعاقة حركة المرور فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وقد ناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين يتوخى الحذر وتخفيض السرعات حرصا على سلامتهم وسلامة الركاب من مستقلى السيارات ، وخاصة على الطرق السريع الصحراوى الشرقى والغربى والطريق الزراعى السريع مصر أسوان .

وقد تسببت الشبورة المائية فى توقف الكثير من سيارات النقل على الطرق السريعة ، وكذلك توقف مراكب الصيد فى الصباح وتعود تلك الحركة بعد جلاء الشبورة التى تسببت فى إعاقة الرؤية المنار قليلة .



الشبورة المائية تغطى طرق المنيا