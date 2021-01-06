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شبورة مائية كثيفة على الطرق بالمنيا .. فيديو وصور

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:16 ص
شبورة مائية كثيفة على الطرق بالمنيا .. فيديو وصور الشبورة المائية تغطى طرق المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا منذ الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة ، على الطرق السريعة والفرعية ، والتى تسببت فى إعاقة حركة المرور فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وقد ناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين يتوخى الحذر وتخفيض السرعات حرصا على سلامتهم وسلامة الركاب من مستقلى السيارات ، وخاصة على الطرق السريع الصحراوى الشرقى والغربى والطريق الزراعى السريع مصر أسوان .

وقد تسببت الشبورة المائية فى توقف الكثير من سيارات النقل على الطرق السريعة ،  وكذلك توقف مراكب الصيد فى الصباح وتعود تلك الحركة بعد جلاء الشبورة التى تسببت فى إعاقة الرؤية المنار قليلة  .

 

شبورة مائية بطرق المنيا (1)
الشبورة المائية تغطى طرق المنيا

 

شبورة مائية بطرق المنيا (2)
شبورة مائية بطرق المنيا

 


الشبورة المائية

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