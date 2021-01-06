اليوم السابع
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شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد.. شاهد الأجواء من كورنيش الإسكندرية

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:23 م
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد.. شاهد الأجواء من كورنيش الإسكندرية شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية، حيث خيمت شيورة مائية كثيفة على سماء الإسكندرية، وغابت نوة عيد الميلاد الممطرة كما هو المعتاد فى هذا الوقت من العام بسبب التغيرات المناخية، حيث لم تشهد الإسكندرية نوة رأس السنة أو نوة عيد المسلاد الممطرة كما هو المعتاد. 

 

شهدت محافظة الإسكندرية، أجواء احتفالية محدودة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، بسبب أزمة كورونا، للحد من انتشار الفيروس، حيث ترأس البابا ثيؤدوروس الثانى بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، قداس عيد الغطاس، بينما تم إلغاء احتفالية إلقاء الصليب فى مياه البحر كما كان المعتاد فى كل عام.

ويأتى ذلك وسط أجواء احتفالية محدودة أيضا لطائفة الأقباط الأرثوذكس، حيث يقام القداس مساء اليوم بحضور 20 شماسا فقط وفق تعليمات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واحتفلت طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم بعيد الظهور الإلهى (الغطاس)، حيث ترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة البشارة فى المقر البطريركى بالمنشية الصغرى فى الإسكندرية وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

كان من المقرر أن يتم استكمال الاحتفال بالعيد، حيث يتوجه البابا ثيودروس الثانى فى كل عام إلى النادى البحرى اليونانى ليغطس الصليب المقدس فى البحر، وبعد تغطيس الصليب يلقيه فى البحر حيث يسارع الشباب بالغوص لإحضار الصليب، إلا أن الكنيسة أعلنت هذا العام إلغاء هذا الطقس الاحتفالى بسبب أزمة فيروس كورونا للحد من انتشارها والاكتفاء فقط بصلاة القداس صباح اليوم.

من جهة أخرى أكد القمص إبرام إميل الوكيل البابوى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قداس عيد الميلاد مساء اليوم، سوف يقتصر على حضور 20 شماسا فقط، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية، وقرار قداسة البابا تواضروس الثانى لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.

 
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (1)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (2)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (3)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (4)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (5)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (6)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (7)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (8)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية 

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (9)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية

شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية (10)
شبورة مائية فى ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية

 


الاسكندرية

عيد الميلاد

نوة عيد الميلاد

نوة رأس السنة

راس السنه

اعياد الميلاد

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