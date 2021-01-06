اليوم السابع
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شبورة كثيفة تتسبب فى انعدام الرؤية ببنى سويف.. فيديو وصور

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:06 ص
شبورة كثيفة تتسبب فى انعدام الرؤية ببنى سويف.. فيديو وصور شبورة مائية بالطرق السريعة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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شهدت محافظة بنى سويف ، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة ، منذ الساعات الأولى، تسببت فى إغلاق الطرق السريعة من قبل رجال المرور، منعا لوقوع الحوادث نتيجة لعدم اتضاح الرؤية ، حفاظا على سلامة المواطنين .

كما اضطر قائدو المركبات إلى تخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية، حيث وصل زمن الرحلة أضعاف معدلاتها فى الأيام العادية.

ورفعت محافظة بنى سويف درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، للتعامل مع أى تداعيات قد تنجم عن سوء الحالة الجوية، أو وقوع حوادث نتيجة لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التى قد تمثل بؤرًا لتجمع مياه الأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التى قد تتسبب فى تجمع المياه وإعاقة المرور .

الشبورة-المائية
الشبورة المائية

 

الشبورة-المائية-تغطى-الطرق-الزراعية-ببنى-سويف
الشبورة المائية تغطى الطرق الزراعية ببنى سويف

 

شبورة-مائية-بالطرق-السريعة
شبورة مائية بالطرق السريعة

 

شورة-مائية-كثيفة
شورة مائية كثيفة

 

عدم-الرؤيا-بسبب-الشبورة-المائية
عدم الرؤيا بسبب الشبورة المائية

 

 


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