سى.إن.إن: إصابة امرأة بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى

رويترز

قالت شبكة سي.إن.إن الأمريكية إن امرأة أصيبت بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى، وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب ميتش ماكونيل، إن الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف، وأضاف: سمعت إطلاق النار قبل نحو ربع ساعة.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وأفادت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب بعد اقتحام عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.