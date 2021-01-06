اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سى.إن.إن: إصابة امرأة بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:30 م
سى.إن.إن: إصابة امرأة بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى اشتباكات الكونجرس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة سي.إن.إن الأمريكية إن امرأة أصيبت بعيار نارى فى الصدر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكى، وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب ميتش ماكونيل، إن الاحتجاجات لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف، وأضاف: سمعت إطلاق النار قبل نحو ربع ساعة.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وأفادت قناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب بعد اقتحام عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.


ترامب

انصار ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية

الكونجرس الامريكى

اقتحام الكونجرس

دونالد ترامب

مظاهرات أمريكا

أخبار أمريكا

الشرطة الامريكية

احتجاجات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم الجمهوريين بمجلس النواب يهاجم أنصار ترامب: احتجاجاتهم لا تمت لأمريكا بصلة

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:22 م

السيناتور الجمهورى "ميت رومنى": ترامب هو سبب هذه الفوضى

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:18 م

أمريكا تدخل النفق المظلم.. الفوضى تتوالى فى محيط الكونجرس.. أنصار ترامب يقتحمون المبنى ويعرقلون إعلان فوز بايدن.. واشنطن تفرض حظر تجوال.. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة.. وكر وفر بين الأمن ومحتجين.. فيديو وصور

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:13 م

محلل سياسى بأمريكا: أنصار ترامب يتجولون داخل الكونجرس كما لو أنهم سياح

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:11 م

أحد أنصار ترامب يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكى.. صورة

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:07 م

الكونجرس فى قبضة أنصار ترامب.. العشرات يقتحمون المبنى وكر وفر بين المتظاهرين والشرطة

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة