سعد الحريرى عن قمة العلا: تؤسس مرحلة جديدة وأقوى سلاح فى مواجهة التحديات

كتب محمد شعلان

رحب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، ببيان قمة العُلا بشأن "التضامن والاستقرار" الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي، وغرد الحريري على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "قمة العلا تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتؤكد على أن التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات ".



سعد الحريرى على تويتر

ووجه سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، التحية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن بيان قمة العلا، قائلا: "نتوجه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت".

وبالأمس، صدر إعلان "العلا" عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلان أن توقيع جمهورية مصر العربية على بيان "العُلا"، يوثق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وقد أكدت قمة “السلطان قابوس والشيخ صباح” ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

وأكد "إعلان العلا"، الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.