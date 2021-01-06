زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الخمسية فى مختلف القطاعات

كتب محمد جمال

أعلن الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون عن فشل خطته الاقتصادية الخمسية في مختلف القطاعات تقريبا، وأكد كيم في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حزب العمال" الحاكم أن بلاده حققت "انتصارا معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير، وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الخمسية التي أقرت عام 2016 قد فشل تحقيقها، داعيا إلى تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تقدمها.

وأضاف: "كان من المقرر تنفيذ الاستراتيجية العام الماضي، لكنها فشلت بشكل كبير في تحقيق الأهداف في كل القطاعات تقريبا".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

وانطلق المؤتمر العام للحزب الحاكم، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات وقد تصدر عنه خطط اقتصادية وسياسية جديدة، وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتتح في بيونج يانج، بحسب " روسيا اليوم".

وأفادت بأن اجتماع المكتب السياسى الذى عقد أمس الثلاثاء وافق على عقد المؤتمر في وقت مبكر من شهر يناير، دون إعطاء موعد محدد، وأضافت أن الاجتماع تضمن "دراسة معمقة ونقاشا لسلسلة من القضايا الهامة" التي ستتم مراجعتها خلال المؤتمر، وتراجع اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير بسبب العقوبات الدولية المفروضة ردا على البرنامج النووي والتجارب الصاروخية، وما زاد الضغوط عليه وباء كوفيد-19 والفيضانات التي حدثت في البلاد خلال الصيف.