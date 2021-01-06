زعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكى: الشعب من يحدد الانتخابات وليس الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، "ليس الكونجرس من يحدد الانتخابات بل الشعب الأمريكى"، مؤكدا خلال جلسة مجلس الكونجرس الأمريكى خلال التصديق على نتائج الانتخابات، أن ما يقوم به الجمهوريون يحرجنا جميعا ويحرج الشعب الأمريكى.

وتابع تشاك شومر: للأسف بعض الجمهوريين قد يلطخون صورة ديمقراطيتنا، ويمكننا إعطاء رسالة إيجابية بالتصويت بكثافة لدحض الاعتراضات.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.