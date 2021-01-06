اليوم السابع
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زراعة القليوبية: 13 مركزا لتجميع 60 طن ألبان بالمحافظة للحفاظ على الجودة

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:00 ص
زراعة القليوبية: 13 مركزا لتجميع 60 طن ألبان بالمحافظة للحفاظ على الجودة مراكز تجميع الألبان- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن محافظة القليوبية تضم 13 مركزا لتجميع الألبان منتشرة بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 4 مراكز منهم بقروض ميسرة من البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أنه يتم خلالهم تجميع الألبان من المربيين على مستوى المحافظة ويتم الحفاظ على جودتها وتصنيع جميع مشتقات الألبان.

وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مركز تجميع الألبان بمنطقة ميت نما التابعة لمركز ومدينة قليوب، يجمع يوميا ما يتراوح بين 4 : 5 أطنان يوميا من الألبان من المربيين، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالى ما يتم تجميعه يوميا على مستوى المحافظة من 50 إلى 60 طن ألبان يوميا.

وأوضح، أن هناك متابعة مستمرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، وتمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى 5% للإنشاء والتطوير، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان.


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