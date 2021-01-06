رويترز: الديمقراطى وارنوك يتقدم فى السباق إلى مجلس الشيوخ الأمريكى

قال الديمقراطي رافاييل وارنوك، الذي يسعى لإزاحة السناتور الجمهورية كيلي ليفلور من مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا وذلك بعد تقدمه في نتائج الانتخابات التي لم تظهر بعد بالكامل.

وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

ويتصدر وارنوك أحد سباقين انتخابيين على مقعدين بمجلس الشيوخ، لكن لم تعلن أي من وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن توقعات عن الفائز بأي منهما.