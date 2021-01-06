روسيا تؤكد استعدادها للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة

موسكو / أ ش أ /

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة، البرلمان.

وأوضحت زاخاروفا - حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أننا "نؤكد عزمنا على العمل بشكل مكثف مع فنزويلا الصديقة وشعبها وسلطاتها الشرعية. وسنواصل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تتطور باطراد فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأجريت الانتخابات النيابية فى فنزويلا فى 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو التياره المعارض خوض الانتخابات.