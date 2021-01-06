اليوم السابع
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روسيا: اندلاع حرب عالمية مستحيل طالما هناك تكافؤ نووى

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:10 ص
روسيا: اندلاع حرب عالمية مستحيل طالما هناك تكافؤ نووى بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن اندلاع حرب عالمية مستحيل، طالما هناك تكافؤ نووي، وهذا ما ينقذ العالم، موضحا أن روسيا قادرة على تحمل عبء المسؤولية في الساحة الدولية واتخاذ موقف مسؤول.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه لا يوجد ما يضمن عدم زعزعة الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم على غرار الانهيارات الجليدية.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن بين النقاط الخطيرة المحتملة، يمكن الإشارة إلى جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية المعلنة استقلالها من جانب واحد، والتي ترابط فيها قوات روسية لحفظ السلام لمنع وقوع أي صدام بين الجمهورية ومولدوفا أو رومانيا المجاورتين.

 

 


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