رش وتعقيم المنشآت الحكومية بمركز أهناسيا غرب بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أكد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد، تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية براوة برش وتعقيم مبنى الوحدة ومكتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعى والوحدة الصحية، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين المترددين على منافذ ومكاتب الخدمات وارتدائهم الكمامات الواقية حفاظاً على سلامتهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت الوحدة بوقف التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية والإزالة لحالة تعد بزمام عزبة ذكى فاضل التابعة لمجلس قروى ننا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية ونفاذا للقانون، وجارى مراجعة تراخيص المبانى تحت الإنشاء لضبط التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة تكثيف جهودها فى ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضارى للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجارى فى مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتى تمكنت من إزالة 80 طن قمامة ومخلفات بشوارع المدينة ودائرة مجلس قروى قاي.



اعمال تعقيم المصالح الحكومية



تعقيم المصالح الحكومية بمركز اهناسيا



تعقيم المصالح الحكومية من الداخل