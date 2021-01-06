رد وزير التموين على شكوى مواطن طلب إعادة صرف حصته التموينية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استمع الدكتور على الملصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشكوى مواطن خلال افتتاحه مركز الخدمات التموينية النموذجى بمدينة بورفؤاد بعد تقديم المواطن طلب يلتمس خلاله إعادة حصته التموينية نظرا لظروفه الاجتماعية، وعلى الفور وافق الوزير بإعادة حصته التموينية بعد إجراء بحث اجتماعى ليتسنى استثنائه ويتمكن من صرف كافة مستحقاته التموينية .

من جانبه، كلف سامح فوزى، مدير مركز الخدمات التموينية النموذجى ببورفؤاد بإنهاء البحث الاجتماعى على وجه السرعة .

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، قد افتتاحا أول مركز تكنولوجي مطور "يقدم خدمات لوجستية" بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية

وأطلع وزير التموين، ومحافظ بورسعيد خلال جولته بالمركز، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزات المركز الذي يضم: 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد.

كما تفقد وزير التموين منظومة الشكاوى الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمركز، وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.