رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة لم تترك لنا خيارا سوى الإغلاق الكامل

كتب سمير حسنى

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار ، مضيفا أن المملكة المتحدة سجلت أرقاما غير مسبوقة من الإصابات.

وقال جونسون بحسب مصادر إعلامية: "لا خيار لنا سوى إغلاق البلاد بشكل كامل في ضوء الانتشار السريع لسلالة كورونا الجديدة".

وسجلت بريطانيا الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية للمرة الأولى بينما تكافح الحكومة سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس والأعداد مؤشر آخر على حدة الأزمة في الوقت الذي بدأت فيه انجلترا واسكتلندا عزلا عاما جديدا بسبب كوفيد-19 شمل صدور أوامر للمواطنين بالبقاء في البيوت.

وقالت إيفون دويل المديرة الطبية لهيئة الصحة العامة في انجلترا "الزيادة السريعة في الحالات مقلقة بشدة، والمحزن أنها تعني المزيد من الضغط على خدماتنا الصحية في عز الشتاء".

وأضافت "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا أن نبقى في البيت متى استطعنا ذلك".

وكانت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة أعلى من 50 ألفا خلال الأيام الثمانية الماضية.