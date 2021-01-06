اليوم السابع
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رئيس البرتغال يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:32 م
رئيس البرتغال يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا الرئيس البرازيلى
كتب: أحمد علوى

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قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اليوم الأربعاء إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير. وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، قال مكتب ريبيلو دي سوزا إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

وقال البيان إن ريبيلو دي سوزا ينتظر قرارا من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها بالمنزل.

 

 


البرازيل

الحجر الصحى فى البرازيل

رئيس البرازيل

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