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خارجية بريطانيا ترحب بالقمة الخليجية: استعادة الوحدة أمر حاسم للأمن الإقليمى

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:52 م
خارجية بريطانيا ترحب بالقمة الخليجية: استعادة الوحدة أمر حاسم للأمن الإقليمى دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا
ريهام عبد الله

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رحب دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، باتفاقية قمة مجلس التعاون الخليجى، مشيرًا إلى أن استعادة الوحدة الخليجية أمر  حاسم للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "اتفاقية قمة مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة الخليجية، وهو أمر حاسم للأمن والاستقرار الإقليميين، وتتطلع المملكة المتحدة إلى استمرار التعاون مع جميع أصدقائنا فى الخليج لتعزيز مصالحنا المشتركة".

 

دومينيك راب
دومينيك راب

 

من جهته، رحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باتفاق دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وخطوة إلى الاستعادة الكاملة للعلاقات.

 

ووفقاً لبيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية فإن التكتل يرحب بهذه التطورات المهمة، لكونها ستعزز بشكل كبير الاستقرار الإقليمي، وستعيد وحدة مجلس التعاون الخليجي وتعاونه الكامل. 
 
وأضاف البيان: "نشيد في هذا الصدد بدور الوساطة الذى لعبته الكويت طوال الوقت، وكذلك الولايات المتحدة".
 
وأكد الاتحاد الأوروبى على استعداده لدعم المزيد من التكامل الإقليمى داخل مجلس التعاون، وتعزيز شراكته طويلة الأمد مع دول المجلس.

دومينيك راب

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