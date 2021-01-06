اليوم السابع
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حملة شبابية لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بقرية فى الشرقية

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:05 ص
حملة شبابية لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بقرية فى الشرقية حملة بالجهود الذاتية للانارة شوارع قرية بالشرقية
كتبت- نهى عبد النبى

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شارك القارئ رأفت عثمان من قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" بصور لحملة شبابية قامت بعمل صيانة لأعمدة الكهرباء بالقرية  بالجهود الذاتية.

وقال القارىء خلال رسالته: "شملت الحملة أعمال صيانة تغييرعوازل الأعمدة وتركيب أعمدة جديد ولحام الأعمدة المكسورة وكساء الأسلاك المكشوفة وإنارة الشوارع بلمبات جديد حتى أصبحت القرية مضاءة بالكامل وسبب الحملة تجنب المواطنين خطر الكهرباء فى الشتاء ومازلت الحملة مستمرة".

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ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم ومشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك، سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.                    

 

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