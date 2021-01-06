حملة شبابية لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بقرية فى الشرقية

كتبت- نهى عبد النبى

شارك القارئ رأفت عثمان من قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" بصور لحملة شبابية قامت بعمل صيانة لأعمدة الكهرباء بالقرية بالجهود الذاتية.

وقال القارىء خلال رسالته: "شملت الحملة أعمال صيانة تغييرعوازل الأعمدة وتركيب أعمدة جديد ولحام الأعمدة المكسورة وكساء الأسلاك المكشوفة وإنارة الشوارع بلمبات جديد حتى أصبحت القرية مضاءة بالكامل وسبب الحملة تجنب المواطنين خطر الكهرباء فى الشتاء ومازلت الحملة مستمرة".

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