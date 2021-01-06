حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية، عدة حملات لرفع السيارات المتهالكة، وذلك تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، والذي ينص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويه المظهر الحضاري والجمالي.

وأشارت محافظة الإسكندرية، إلى أنه في هذا الصدد شن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة إستهدفت منطقة باب شرق والعطارين تمكنت الحملة من رفع عدد 9سيارات متهالكة، 4 سيارات بمعرفة أصحابها؛ و5 سيارات بمعرفة اللجنة المختصة بالحي ،و تم إيداعهم فى بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقه أم زغيو.

وأوضح رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك استمرار حملات رفع عدد 13 سيارات متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق بشوارع الفراهدة وعبد المنعم والخديوي، أمام مسجد المنير، منطقة اللبان وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة بشوارع مصطفي كامل، النبوي المهندس، الملك حفني، شارع المعهد الديني، شارع أبو قير حيث تم رفع عدد 6 من السيارات المتهالكة والمتروكة علي جانبي الطريق.

وفي سياق متصل، نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة على المراكز التعليمية لمنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد فيروس كورونا حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل.