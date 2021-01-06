حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية والمساجد بسفاجا لمواجهة كورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، على استمرار ومواصلة حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أن ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا ، أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة كثفت اعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم رش وتطهير مجمع المحاكم وشارع الاستاد ومسجد السلام والحاويات، كما تم الرش أمام المحلات.

ووجهت رئيس المدينة، بضرورة استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات ، وتشكيل حملات مفاجئة على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

الرش امام المحال التجارية بشوارع سفاجا

أعمال رش وتطهير المنشات الحكومية