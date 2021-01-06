اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 01:06 م
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حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية والمساجد بسفاجا لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:37 م
حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية والمساجد بسفاجا لمواجهة كورونا.. صور أعمال رش وتطهير المنشات الحكومية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، على استمرار ومواصلة حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أن ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا ، أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة كثفت اعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم رش وتطهير مجمع المحاكم وشارع الاستاد ومسجد السلام والحاويات، كما تم الرش أمام المحلات.

ووجهت رئيس المدينة، بضرورة استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات ، وتشكيل حملات مفاجئة على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

رش وتطهير الشوارع بالبحر الأحمر (1)

 

الرش امام المحال التجارية بشوارع سفاجا 

رش وتطهير الشوارع بالبحر الأحمر (2)

 

أعمال رش وتطهير المنشات الحكومية 

رش وتطهير الشوارع بالبحر الأحمر (3)

تطهير ورش دور العبادة بسفاجا 

 

 


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