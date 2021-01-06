حماية المستهلك بالأقصر تلزم الشركات برد مبالغ للمواطنين وصيانة ما بعد البيع

ألزمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الأقصر بقيادة عادل عامر إحدى الشركات برد مبلغ 5450 جنيها واستبدال ثلاجة نوفرست بأخرى جديدة، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.
وطبقاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ألزمت حماية المستهلك بالأقصر إحدى الشركات برد ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال (فترة الضمان) حيث كانت المواطنة (م .ي.ج) قد تقدمت بشكوى بأنها قامت بشراء غسالة أطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تم إلزام إحدى الشركات باستبدال ثلاجه نوفرست 540 لتر بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والسعة، كما كان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوى بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.
وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة 4 غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن و2 ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة وصيانة 1 شاشة 32 بوصة، كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الاصلية عند إتمام أعمال الصيانة.
وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شرطة المسطحات، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 أطنان بسبب سوء التخزين ما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد "ص.ا.س" صاحب الثلاجة، كما تم التحفظ على 43 كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.
حماية المستهلك بالأقصر تلزم الشركات برد مبالغ للمواطنين
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