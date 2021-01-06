حماية المستهلك بالأقصر تلزم الشركات برد مبالغ للمواطنين وصيانة ما بعد البيع

الأقصر – أحمد مرعى

ألزمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الأقصر بقيادة عادل عامر إحدى الشركات برد مبلغ 5450 جنيها واستبدال ثلاجة نوفرست بأخرى جديدة، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.

وطبقاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ألزمت حماية المستهلك بالأقصر إحدى الشركات برد ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال (فترة الضمان) حيث كانت المواطنة (م .ي.ج) قد تقدمت بشكوى بأنها قامت بشراء غسالة أطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تم إلزام إحدى الشركات باستبدال ثلاجه نوفرست 540 لتر بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والسعة، كما كان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوى بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.

وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة 4 غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن و2 ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة وصيانة 1 شاشة 32 بوصة، كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الاصلية عند إتمام أعمال الصيانة.

وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شرطة المسطحات، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 أطنان بسبب سوء التخزين ما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد "ص.ا.س" صاحب الثلاجة، كما تم التحفظ على 43 كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.