جيبوتى تهنئ السعودية بنجاح "قمة العلا" وتشيد باستعادة التفاهم والوحدة

وكالات

هنأت جمهورية جيبوتي بنجاح انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 41 في محافظة العُلا في المملكة العربية السعودية (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد)، التي ستسهم في معالجة التحديات الرئيسية في هذا الجزء المهم من العالم، وعبرت فى بيان صادر عن رئاسة جمهورية جيبوتي عن سعادتها بالانفراج والوئام الذي تحقق في هذه القمة، حيث أشادت بالسياسة الحكيمة والجهود المبذولة لاستعادة التفاهم والوحدة في إطار هذا المجلس العريق، بحسب "واس".



كما عبر البيان عن التهاني الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللذين يؤكدان قيم التضامن والأخوة لصالح شعوب المنطقة، وكذلك جهود بقية القادة في دول المجلس الذين كان لهم دورا مقدرا في هذا الإطار.



ورحب بيان رئاسة الجمهورية في جيبوتي بالمصالحة المتحققة في قمة العلا وعودة روح التضامن والتماسك الفعال وهو شرط أساس لاستمرار عملية الاستقرار والتكامل الإقليمي الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على العمل العربي والإسلامي المشترك، واختتمت رئاسة جمهورية جيبوتي بيانها بالتقدير للجهود المشكورة لدولة الكويت للوصول إلى النتائج المرضية.