جامعة بنها: لدينا مخزونا استراتيجيا يكفى شهرين من الأدوات الطبية لمواجهة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451 والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء وجه رئيس الجامعة، الشكر لروتاري مصر على الدعم المقدم للمستشفيات الجامعية لحماية الأطقم الطبية، مشيدا بالدعم الذي يقدمه المجتمع المدني لها لتمكين الكوادر الطبية من أداء رسالتها على أكمل وجه.

وقال السعيد، إن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، حيث تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى شراء أجهزة طبية حديثة فضلا عن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعي خلال الشهور الماضية وشملت جميع الأقسام الطبية دون توقف الخدمة الصحية لأهالينا المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف والى، أن هناك تعاون بين جامعة بنها ونادي روتاري في كافة المجالات وبالأخص في قطاع خدمة المجتمع، موضحا أن جامعة بنها تعتبر من الجامعات الرائدة في هذا المجال وتقوم بدور كبير ومتقدم في حماية أبناء محافظة القليوبية والمناطق المجاورة من جائحة كورونا لذلك تم تقديم مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي تقدر بمبلغ 240 ألف جنيه، ويأتي هذا في إطار تقديم نادي روتاري منحة ضخمة لعدد من المستشفيات الجامعية بالتعاون مع المحافظ أسامة الأحمر محافظ المنطقة ولجنة المنح الروتارية.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة بنها ونادي روتاري مصر في شهر مارس الماضي والذي يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة، منها تمكين ودعم المرأة المعيلة عن طريق تقديم قروض حسنة لهن ويتم اختيارهن عن طريق الجامعة بعد دراسة حالتهن الاجتماعية، وكذلك مشاريع طبية مختلفة منها تنظيم حملات للتبرع بالدم، واشتراك عدد من شباب الجامعة بمعسكرات تدريب الشباب التي يقوم بها فضلاً عن إقامة معارض ملابس بأسعار رمزية لطلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور مصطفي القاضي، أن المستشفيات الجامعية في ظل أزمة كورونا قد إزداد عدد المترددين من المرضى وبالأخص على وحدات العناية المركزة لذلك قامت إدارة المستشفى بزيادة شراء أدوات الحماية للأطقم الطبية والأدوات الطبية حفاظا علي سلامتهم فهم خط الدفاع الأول في ظل هذا الوباء، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية لديها مخزون استراتيجي يكفي شهرين كاملين من الأدوات الطبية المختلفة كما أن دعم المجتمع المدنى للمستشفيات الجامعية مهم جدا خلال هذة الظروف التي تمر بها البلاد من أجل استمرار تقديم خدمة طبية متميزة.

من ناحية أخرى تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور شريف والى والوفد المرافق له بعض من أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية المقدمة من نادي روتاري للمستشفيات الجامعية.

تسليم الأدوات الطبية لمستشفى بنها الجامعى



تسليم الأدوات الطبية لمستشفى بنها الجامعى



تسليم الأدوات الطبية لمستشفى بنها الجامعى