جامعة الوادى الجديد تخصص غرفة عزل تحسبا لإصابات كورونا أثناء الامتحانات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، تخصيص غرفة عزل بكل كلية أثناء الامتحانات وفي حالة وجود طالب مصاب يتم أداء الامتحان بالدور الثاني دون أي تأثير، مؤكد جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومدى توافر جميع مستلزمات التعقيم والتطهير بالجامعة والكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم (27) بحضور عمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد ومسئولى مجلس الجامعة، حيث ناقش طنطاوي الخطة الاستراتيجية للجامعة لمدة خمس سنوات قادمة والمقدمة من مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، كما جرى إحاطة مجلس الجامعة بأفضل 10 ممارسات ناجحة قامت بها الجامعة لمكافحة الفساد.

وعرض رئيس الجامعة قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئات التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب بكل جامعة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو مسائلة المسئول عن ارتكاب الأخطاء تأديبياً.