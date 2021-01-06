اليوم السابع
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جامعة أسيوط تشهد بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة "إدارة ومعالجة "

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:18 م
جامعة أسيوط تشهد بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة "إدارة ومعالجة " بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة
أسيوط – هيثم البدرى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة علي ضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرة الجامعة و الهادفة إلي وضع حلول علمية للتصدي لمشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق بقايا محصول الذرة بمحافظة و قري أسيوط، و التي تسبب ضرراً لمرضي الصدر والحساسية، بالإضافة إلي تزايد معدل الحوادث علي الطرق الزراعية نتيجة انعدام الرؤية، يأتي ذلك في الإطار البيئي و التنموي و المجتمعي للجامعة الساعي إلي النهوض بمستوي الخدمات من أجل توفير حياة صحية كريمة للمواطنين، مشيراً إلي تسخير كافة الإمكانيات العلمية بالجامعة من أجل نجاح و تطوير فكرة الاستفادة وإعادة التدوير لتلك البقايا . 

 جاء ذلك تعقيباً على اجتماع الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع مع كبار المسئولين و المتخصصين في مجال البيئة و الزراعة و الإنتاج الحيواني ضم كلا من  الدكتور محمد محمود المستشار البيئي بمستشفيات جامعة أسيوط , والأستاذ حسام صلاح عبد العال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط , و المهندسة هدي إسماعيل مصطفي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط , و الدكتور محمود عبد اللطيف محمد قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بجامعة أسيوط , و الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات و البحوث البيئية بالجامعة .

وأكدت الدكتورة مها غانم، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة بالتعاون بين جامعة أسيوط متمثلة في كلية الزراعة و محافظة أسيوط ممثلة في جهاز شئون البيئة من أجل الإدارة الرشيدة و المستدامة و الحد من التلوث ودعم وتنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة الملوثات التي تؤثر بشكل كبير علي صحة المواطنين , والعمل علي تحسين الظروف المعيشية والصحية والمجتمعية والبيئية للمواطن في كافة المحافظات مشيدة بدور الجامعة في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير الدعم الكامل للتصدي لهذه المشكلة .

 كما أضاف الدكتور محمود عبد اللطيف أن حرق المخلفات الذرة تمثل مشكلة كبيرة علي خصوبة التربة الزراعية و التي تعد أهم العوامل الأساسية في إنتاج محاصيل زراعية بجودة عالية ولابد من الحفاظ علي خصوبة التربة التي تؤثر علي الإنتاجية , مشيراً إلي أهمية التعرف علي المستجدات و الحلول و آليات تعديل السلوكيات للحد من التأثير علي الموارد الطبيعية .

 

 

 
 
 
 
 

 


جامعة أسيوط

ظاهرة حرق بقايا الذرة

المحاصيل الزراعية

موضوعات بيئية

تقارير مصرية

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