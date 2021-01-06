جامعة أسيوط تشهد بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة "إدارة ومعالجة "

جاء ذلك تعقيباً على اجتماع الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع مع كبار المسئولين و المتخصصين في مجال البيئة و الزراعة و الإنتاج الحيواني ضم كلا من الدكتور محمد محمود المستشار البيئي بمستشفيات جامعة أسيوط , والأستاذ حسام صلاح عبد العال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط , و المهندسة هدي إسماعيل مصطفي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط , و الدكتور محمود عبد اللطيف محمد قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بجامعة أسيوط , و الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات و البحوث البيئية بالجامعة .

وأكدت الدكتورة مها غانم، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة بالتعاون بين جامعة أسيوط متمثلة في كلية الزراعة و محافظة أسيوط ممثلة في جهاز شئون البيئة من أجل الإدارة الرشيدة و المستدامة و الحد من التلوث ودعم وتنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة الملوثات التي تؤثر بشكل كبير علي صحة المواطنين , والعمل علي تحسين الظروف المعيشية والصحية والمجتمعية والبيئية للمواطن في كافة المحافظات مشيدة بدور الجامعة في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير الدعم الكامل للتصدي لهذه المشكلة .

كما أضاف الدكتور محمود عبد اللطيف أن حرق المخلفات الذرة تمثل مشكلة كبيرة علي خصوبة التربة الزراعية و التي تعد أهم العوامل الأساسية في إنتاج محاصيل زراعية بجودة عالية ولابد من الحفاظ علي خصوبة التربة التي تؤثر علي الإنتاجية , مشيراً إلي أهمية التعرف علي المستجدات و الحلول و آليات تعديل السلوكيات للحد من التأثير علي الموارد الطبيعية .