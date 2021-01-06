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جارديان: عدم توجيه تهم لضابط أمريكى أطلق النار على رجل أسود وأصابه بالشلل

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:26 ص
جارديان: عدم توجيه تهم لضابط أمريكى أطلق النار على رجل أسود وأصابه بالشلل جايكوب بلايك
كتبت رباب فتحى

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أعلن المدعي العام مايكل جرافيلي، أن ضابط الشرطة الذي أطلق النار على جايكوب بلايك، الرجل الأسود البالغ من العمر 29 عامًا وأصابه بالشلل في كينوشا بولاية ويسكونسن، لن يُتهم بأي جريمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال جرافيلي، إن أيا من الضباط في الموقع لن يُتهم بأي جرائم، ولن يُتهم جاكوب بليك.

وأطلق ضابط شرطة كينوشا روستن شيسكي النار على بليك سبع مرات في ظهره في 23 أغسطس، مما أدى إلى إصابته بالشلل، وتسبب إطلاق النار في اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في مدينة ويسكونسن وفي جميع أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، إن تبرير جرافيلى لعدم توجيه أي تهم هو أنه يعتقد أن الضابط كان يتصرف دفاعًا عن النفس.

قال جرافيلي: "هذه ليست قضية يكون فيها أي نزاع حول أي من الظروف الواقعية لهذه القضية ، باستثناء جزء واحد من القانون - وهذا هو الدفاع عن النفس". "السؤال المطروح على هيئة المحلفين هو، هل يعتقد الضابط شيسكي بشكل معقول أن إطلاق النار على جاكوب بليك كان ضروريًا لمنع تعرضه للطعن من قبله، أو ضروريًا لمنع شخص آخر من التعرض لخطر وشيك بالموت أو الأذى الجسدي الكبير.. إن إساءة استخدام السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام إذا كان من الواضح أن الأدلة غير كافية لدعم الإدانة".


جاكوب بلاك

احتجاجات السود فى امريكا

عنصرية الشرطة الامريكية ضد السود

حياة السود تهم

جورج فلويد

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