تعرف أبرز مشروعات دمياط لعام 2021.. بينهم إنشاء سوق الجمعة.. صور

دمياط معتز الشربينى

تشهد محافظة دمياط، تنفيذ أعمال تطوير عددا من المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على أبناء المحافظة، وذلك فى مطلع شهر يناير 2021، والتى تشمل إنشاء سوق الجمعة وتطوير 5 مناطق بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي، وكذلك تطوير شارع صلاح سالم، وميدان عائشة عبد الرحمن بمدينة دمياط.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط

إنشاء سوق الجمعة

استعرض الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخطط الشامل للتصور الخاص بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، وذلك طبقاً لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، بما يضمه من وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد و بوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه.

وتم وضع خطة محددة توضح آلية توصيل شبكات المرافق للسوق، مؤكدة وضع معايير تتفق مع طبيعة النشاط للباكيات، وتنفيذ شبكات لصرف مياه الأمطار وكذا شبكة اتصالات بالمقر الادارى بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية وشبكات إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.

ونوهت محافظ دمياط، مجدداً على أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بالمظهر الحضارى العام، فضلاً عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين.

تطوير 5 مناطق بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تسليم 5 مواقع بمناطق مختلفة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات تطوير بها، وذلك ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لتنفيذ مشروعات حيوية وتنموية.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن المشروعات التى تم تنفيذ محاضر تنسيقية بشأنها هى: شارعى الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد وشارع المدينة وسور قصر أبو العز بمدينة ميت أبو غالب، وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو وأخيرا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، لافتة إلى أنه جارى وضع المحاور التنفيذية و الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.

وقد تم استعراض شامل للأعمال المقرر بهذه المناطق وفقاً لعدة قطاعات تتناسب مع طبيعة تلك المواقع، والتى يأتى من بينها الرصف وتطهير الموقع وإزالة التعديات وإنشاء مسارات للدراجات والسيارات والمشاة وحارة انتظار ووضع علامات مرورية واسترشادية وتشجير ورفع مناسيب المطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار وأيضاً تنفيذ مناطق ترفيهية.

ووجهت محافظ دمياط، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لتنفيذ بنود تلك الخطة وفقاً للمنظور المتفق عليه، كما أعربت المحافظ عن ثقتها فى خبرات جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والذى يقوم بتنفيذ مشروعات حيوية تحت أسس ودراسات علمية وفنية و هندسية سليمة.

تطوير شارع صلاح سالم

تجرى حاليا أعمال تطوير بإمتداد شارع صلاح سالم بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسى والشوارع المتفرعة منه، وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار وأيضاً تدبيش جانبى الطريق.

ووجهت المحافظ، تعليماتها باستكمال تلك العمليات بالشوارع التى تم إدراجها ضمن المشروع ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية لفتح محور جديد طبقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، وذلك بعد مراجعة جميع أعمال المرافق، مؤكدة وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال .

كما تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذى الحالى بمخرج شارع صلاح سالم على طريق 44، والميدان الجارى تنفيذه هنالك، وأكدت الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالخطة وأيضاً مد كابل كهرباء للميدان حتى يتسنى تنفيذ أعمال الإنارة به، والالتزام بالمخطط الخاص بالمنطقة، كما وجهت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الأعطال والمشاكل التى أدت إلى تواجد تجمعات للمياه بالمنطقة.

تطوير ميدان عائشة عبد الرحمن

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات والموقف التنفيذى بالمشروع، كما اطلعت على الأعمال الجارية بإنشاء سور الكورنيش وقاعدة سارى العلم وتمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن والمقاعد ومنطقة الألعاب وبالوعات صرف مياه الأمطار، فضلاً عن أعمال تشجير المنطقة.

ووجهت المحافظ بوضع تصورا محددا لنقطتى بداية ونهاية سور الحديقة بأسلوب هندسى وفنى سليم.

وأكدت المحافظ، إتمام المشروع طبقاً لما ورد بالمخطط التفصيلى العام لتطوير الموقع ووفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، منوهة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بعدد من المدن بنطاق المحافظة، خاصة مع كون تلك المنطقة من أهم المناطق الرئيسية بالمدينة على الإطلاق.



المحافظ يتفقد ميدان عائشة عبد الرحمن



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المحافظ تبحث مخطط إنشاء سوق الجمعة