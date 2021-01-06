اليوم السابع
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تطعيم مليون روسي بلقاح سبوتنيك v ضد كورونا حتى الآن

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:40 م
تطعيم مليون روسي بلقاح سبوتنيك v ضد كورونا حتى الآن لقاح
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشركة المنتجة للقاح سبوتنيك v الروسي، ضد فيروس كورونا عبر حسابها على تويتر، تطعيم أكثر من مليون روسي باللقاح حتى الآن.

وسجلت روسيا اليوم الأربعاء، 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 5142 في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و308601.

وقالت السلطات إن 445 مصابا بالفيروس توفوا مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 59951.

وكان قد أعلن مدير مركز جامالى الروسى للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال جينتسبورج - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أى أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".


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