تشميع 11 محلا و46 ألف جنيه حصيلة غرامات مخالفة الإجراءات الإحترازية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد المحافظة، اليوم، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملة مكبرة بنطاق الحى وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر،

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن الحملة توجهت إلى شارع سعد زغلول بمحطة الرمل وخلالها تم التفتيش على عدد 11 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وتحصيل غرامة مالية بإجمالي 46 ألف جنية، وتم تحرير 86 محضرا متنوعا ما بين ( نقص أشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئه- أمن صناعى)، و13 إنذارا لمخالفة قوانين العمل، وتم التحفظ على 9 عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى، حفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية ، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة، القوى العاملة، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

في سياق أخر كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، بالتنسيق مع ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمناقشة آليات تنفيذ مشروعي تطوير خط ترام الرمل وإنشاء خط مترو الانفاق بطول 43 كم من أبوقير شرقا إلي برج العرب غربا بتكلفه 2.5 مليار دولار.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ، استقبلت رئيس حي المنتزة أول، المهندس أسامة ذكي والدكتورة عنان محمد علي ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لوضع آليات التنفيذ للمشروعين. وذلك في إطار حرص الدولة علي تقديم خدمات مميزة للركاب بالإسكندرية.

ويهدف مترو أبوقير الجديد إلي تقليل الازدحام المروري بشوارع الاسكندرية وكذلك تحديث وكهربه خط السكه الحديد القائم والذي يربط وسط مدينة الاسكندريه وشمال شرق ابوقير بنظام مترو عالي السعة.

ويشمل مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية إعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل، من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل فى تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية.